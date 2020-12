O governador do Acre, Gladson Cameli (PP) recebeu na manhã deste domingo em seu escritório de trabalho o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP). Na pauta questões da área de produção e infraestrutura da Capital acreana.

Bocalom destaca que o momento é de “descermos do palanque político e subirmos no palanque da política de desenvolvimento econômico e social. Precisamos criar um ambiente favorável para as parcerias que tragam resultados positivos para a população”.

O governador Gladson Cameli reafirmou que o governo está de portas abertas e ressaltou o compromisso firmado com o projeto “Produzir para Empregar” apresentado no plano de governo pelo prefeito eleito Tião Bocalom.

O pontapé inicial da parceria entre governo e prefeitura acontece após a aprovação da reforma encaminhada por Gladson Cameli para aprovação dos deputados na Aleac. “Estamos unidos para defender os interesses da população de Rio Branco”, diz Cameli.

O chefe do executivo estadual garantiu que terá recursos para a comprar carretas, tratares e caminhonetes para fortalecer as ações na área de produção em Rio Branco. “Vamos fortalecer a Emater, Sepa e Gaceacre e oferecer assistência técnica ao produtor”, garante Gladson.

Segundo Bocalom, com os investimentos necessários “a partir de abril de 2022 vamos mostrar que os resultados na área de produção”. Bocalom reforçou ainda o pedido de reversão do sistema de abastecimento de água tratada para a prefeitura.

“Fazemos questão que o abastecimento de água venha para prefeitura. O governo já começou a fazer os ajustes e vai continua ajudando. Vamos acabar com o grave problema de ter água uma vez por semana na casa do cidadão rio-branquense”.

Bocalom finaliza destacando que seu plano de governo foi apresentado a Gladson e dentro da questão estaria “a boa vontade do governador e nossa de fazer a politica de desenvolvimento econômico e social no município de Rio Branco”.

