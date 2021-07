Cobija tem 45 novos casos de COVID-19 em 7 dias totalizando 5042 casos ativos em todo o município

O Município de Cobija, Capital de Pando, na Bolívia, registrou neste ultimo dia 12/07, um total de 5.042 casos de COVID-19. O levantamento das informações ocorrem através da SEDES PANDO (Servicio Departamental de Salud de Pando).

De acordo com as informações na pagina da rede social da SEDES PANDO, nos últimos 7 dias, o Município de Cobija teve um acréscimo de 45 novos casos de COVID-19 levando-se em consideração o ultimo relatório divulgado no dia 05/06 pelo mesmo.

Cobija é o município que faz parte das cidades fronteiriças com o município de Brasiléia e Epitaciolândia do estado do Acre, e são consideradas cidades trigêmeas, pôs são cidades que ficam lado a lado, sendo separadas por uma linha de fronteira que distingue não só os municípios, mas a separação entre Brasil e Bolívia.

Em todo o Departamento de Pando, são 6.707 casos confirmados de COVID-19, sendo 52 novos casos nos últimos 7 dias.