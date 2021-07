Moradores de Xapuri reclamam da qualidade da água do Depasa

Moradores de alguns bairros, como Laranjal e adjacências localizados na cidade de Xapuri, utilizaram as redes sociais para denunciar a má qualidade da água que deveria chegar nas torneiras potável.

Não se sabe o motivo, mas, os moradores estão reclamando a dias da má qualidade, ficando impossível ser bebida ou até mesmo utilizar para lavar roupas e utensílios de casa, restando apenas para lavar o chão.

Segundo foi levantado, um técnico da cidade de Epitaciolândia, se desloca cerca de duas vezes por semana até a cidade, onde realiza testes. Foi informado que o escritório central na Capital já estaria ciente do problema, mas, que nada ainda foi resolvido.

Em dois vídeos, os moradores reclamam da demora no abastecimento e da qualidade da água, que chega barrenta. Não foi possível o contato com Depasa da Capital, para saber o porquê que, mesmo sendo comunicados do caso, ainda nada foi feito para sanar o problema.