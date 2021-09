CIEE abre seleção para cadastro de reserva na AGU no Acre

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está realizando processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de estudantes interessados em estagiar na Advocacia-Geral da União (AGU).

O edital de seleção abrange a formação de cadastro de reserva para os seguintes estados: Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Para o Acre as vagas são direcionadas a estudantes de Direito do 1º a 5º ano.

Podem participar alunos do Ensino Médio e de alguns cursos de nível superior. As inscrições e a prova online serão realizadas somente via internet, até o próximo dia 8 de setembro, incluindo sábados, domingos e feriados, no portal do CIEE.

Serão selecionados estudantes do Ensino Médio e dos seguintes cursos superiores: Administração, Arquivologia, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito (1º ao 4 Semestre), Direito (5º ao 8 Semestre), Economia, Jornalismo e Tecnologia da Informação.

As bolsas variam de R$ 486,05 (4h/dia) e R$ 694,36 (6h/dia) para estagiários de Ensino Médio e de R$ 787,98 (4h/dia) a R$ 1.125,69 (6h/dia) para estudantes do Ensino Superior. Ambos contam ainda com auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia estagiado. O estudante aprovado na prova online do processo seletivo será convocado para entrevista à medida que surgirem vagas e de acordo com a solicitação da AGU. Além da entrevista e da análise curricular, a Unidade Concedente do estágio poderá aplicar prova discursiva e objetiva.

Do total de bolsas de estágio da AGU, 10% serão reservadas para estudantes com deficiência, na forma do §5°, art 17, da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e 30% para estudantes negros (pretos e pardos) na forma do Decreto n° 9.427, de 28 de junho de 2018.

