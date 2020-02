Chefe da Casa Civil reconhece problemas com a segurança e saúde no Acre

Com a ausência do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), que atualmente se encontra em viajem à Brasília (DF), o Chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, representou o mandatário acreano na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Acre – Aleac, para ler a mensagem governamental.

Ribamar falou dos trabalhos que o atual governo vem realizando, dos projetos e das dificuldades que estão enfrentando. Destacou que a união entre os Poderes tem importante papel para que neste ano de 2020, muito mais possa ser feito.

Durante a entrevista ao sitio oaltoacre.com, Ribamar disse que o governador estava em reunião com o Ministro da Justiça, Sérgio Mouro, para tratar da segurança do Estado. “Gladson está neste momento com o Ministro tratando desse assunto, buscando alternativas para diminuir a violência no Acre, e dar essa sensação de segurança que tanto merecem. E também pedir ao governo federal, que exerça seu papel institucional que é proteger as fronteiras”, destacou.

O Chefe da Casa Civil destacou que um dos grandes problemas que é o tráfico internacional de armas e drogas, uma vez que o Brasil – através do Acre, é vizinho de dois dos maiores produtores de cocaína do mundo, que é a Bolívia e o Peru, além da Colômbia.

Por isso, o governador junto com o Secretário de Segurança Pública, reuniram-se com o Ministro Sérgio Moro, para que o Governo Federal proteja as fronteiras fazendo com que reduza os índices de criminalidade no Acre.

