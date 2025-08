Governo interdita trecho da Avenida Ceará e inicia escavações para construção de viaduto do Complexo Viário em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e a Prefeitura de Rio Branco, via Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), confirmaram nesta segunda-feira, 4, durante coletiva na sede da Secretaria de Estado de Governo (Segov), que, a partir da noite desta terça-feira, 5, realizarão uma nova interdição total na Avenida Ceará, no trecho compreendido entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, em Rio Branco, para viabilizar o avanço das obras na quarta-feira, 6.

A medida marca o início da fase de escavações para rebaixamento da via, etapa necessária à construção do viaduto do futuro Complexo Viário, uma das mais importantes intervenções para transformar a mobilidade urbana da capital.

A interdição visa dar continuidade à obra do viaduto, que será implantado no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas. Após essa etapa, os serviços seguem com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, no trecho entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte.

De acordo com o gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a obra entra agora em uma fase decisiva, que envolve escavações profundas e grande movimentação de solo. Por isso, a interdição é necessária para preservar vidas e garantir que o cronograma seja cumprido com qualidade e segurança.

“Por determinação do governador Gladson Camelí, estamos atuando com total prioridade para garantir a agilidade na execução dessa obra. É importante destacar que o viaduto é apenas uma das etapas do Complexo Viário, que inclui intervenções mais amplas de mobilidade urbana na região. Não tem parâmetro histórico no estado diante do tamanho dessa obra. Há muitas instituições envolvidas para ter esse avanço”, ressalta o gestor.

O Detran tem apoiado na parte das sinalizações, para segurança de todos os envolvidos no trânsito.

Desapropriações promovem criação das alças de acesso

Toda a obra do Complexo Viário é realizada de forma planejada. Antes de iniciar os serviços de perfuração, concretagem e escavação, o governo trabalhou intensamente nos afastamentos prediais e, posteriormente, na implantação das quatro alças de acesso, conforme os lotes foram desapropriados.

Na ocasião, a Seop criou um sistema interno digital, o LotesGov, para acompanhamento do Setor Jurídico e os de Arquitetura e Engenharia diante das etapas para desapropriar os lotes do Complexo Viário. O governo está sendo o responsável pelos investimentos relacionados às desapropriações ao longo da poligonal.

“Enfatizo que realizamos desapropriações ao longo do trecho entre a Floriano Peixoto e a Marechal Deodoro para viabilizar a construção das pistas auxiliares, conhecidas como alças de apoio, que se estendem pela Avenida Ceará até o Terminal Urbano”, explica a secretária adjunta Samara Raquel Damásio.

Perfuração e concretagem garantem segurança para escavações

A Avenida Ceará, no trecho do futuro viaduto, recebeu os serviços de perfuração e concretagem, que dão sustentação às escavações para o rebaixamento da própria avenida.

“Executamos as perfurações das cortinas de estacas de concreto armado, que funcionam como contenções para garantir a segurança adequada para iniciarmos o rebaixamento da avenida”, explicou o fiscal da obra, José Alves.

Percursos alternativos no centro de Rio Branco

A Seop orienta que os motoristas busquem rotas alternativas, e reforça a importância da compreensão e colaboração da população. O trânsito nas Ruas Floriano Peixoto, José de Melo, Marechal Deodoro e José Augusto permanecerá liberado e funcionando normalmente, sendo opções viáveis para motoristas, ciclistas e pedestres.

A RBTrans divulgou as mudanças temporárias nos trajetos das linhas de ônibus que passam pelo trecho interditado. As novas rotas estão sendo divulgadas por meio de mapas informativos e materiais visuais disponibilizados nos canais oficiais do governo e prefeitura local.

“Sabemos do transtorno que uma obra grande traz momentaneamente, mas passa e a obra fica. O governador e o prefeito estão fazendo o máximo por melhorias para a capital. Temos as rotas temporárias definidas, para que possamos vencer essa etapa. É um período necessário para melhorar a mobilidade, e a integralidade entre instituições traz o conforto de uma obra que avança com muitas instituições envolvidas”, informa o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas.

A interdição foi previamente comunicada por meio de outdoors, mídias sociais, imprensa local e demais canais oficiais.

Todas as intervenções seguem o projeto de sinalização temporária elaborado pela Seop e aprovado pela RBTrans, garantindo celeridade à obra e segurança a todos os envolvidos no trânsito.

Geração de trabalho e renda

A partir das obras públicas, o Estado tem ampliado as oportunidades de trabalho e renda para milhares de profissionais da construção civil.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, destacou que, no Complexo Viário, há uma média de 45 colaboradores atuando diretamente na obra, entre caçambeiros, encarregados, engenheiros, operadores de máquinas, topógrafos e outros profissionais. Esse número aumenta nas etapas de demolição e reconstrução, quando são mobilizados pedreiros, carpinteiros, auxiliares e demais operários.

“O Complexo Viário representa geração de emprego e renda para trabalhadores. Por orientação do governador Gladson Camelí, estamos levando obras estruturantes aos 22 municípios, fortalecendo o setor da construção civil e movimentando a economia local”, concluiu Lopes.

Investimentos

O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e todo restante como contrapartida do Estado.

Com essa obra, o governo reafirma seu compromisso com a modernização da infraestrutura urbana e a melhoria da qualidade de vida da população.

