Uma trabalho investigativo da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, sob o comando do delegado Luís Tonini, conseguiram em parceria com agentes penais, localizar dois apenados acusados de estarem praticando crimes na fronteira.

Antonio Gonçalves dos Santos, vulgo “Santinho” e Kalielton Rodrigues de Lima, são os protagonistas do assalto praticado em uma farmácia localizada na cidade de Brasiléia, no dia 15 de janeiro passado. Dias depois, sequestraram um taxista e assaltaram uma joalheria na cidade vizinha de Cobija, no lado boliviano.

Segundo foi dito pelo delegado titular de Epitaciolândia, além dos assaltos em comércios, também roubavam veículos, transeuntes e residências. Também foi levantado que os dois são condenados e monitorados pela justiça, sendo que Kalielton, que aparece se exibindo em fotos portando uma pistola automática calibre .40 modificada, teria rompido a tornozeleira.

A dupla que vinha cometendo crimes, foi localizada e presa no bairro José Hassem e conduzidos para a delegacia, onde foram ouvidos e encaminhados para o judiciário, para que fosse tomado as medidas cabíveis sobre o caso.

A dupla será transferida para o presídio estadual nas próximas horas, ficando a disposição da Justiça. As investigações sobre os demais que aparecem nos vídeos está em andamento e poderão ser detidos a qualquer momento.

Veja a entrevista de Almir Andrade.

