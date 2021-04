Além de remédios usados no tratamento da Covid-19, os fiscais vão conferir os preços de álcool em gel e líquido. A operação ocorre após o governo federal autorizar o reajuste de 10,08% nos preços dos medicamentos a partir do último dia 1º.

Por enquanto, apenas os estabelecimentos de Rio Branco vão ser fiscalizados pelas equipes do Procon-AC, mas a ideia é levar a ação também para o interior do estado, o chefe de Fiscalização do órgão, Rommel Queiroz, explicou que grande parte do medicamentos terão os preços averiguados se estão em conformidade com a tabela estabelecida.