Trabalhadores da Educação fazem protesto por vacina contra a Covid-19 em Rio Branco

Grupo se reuniu nesta quarta-feira (7) em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, com faixa e cruzes que simbolizavam as mortes de vítimas da Covid-19 pedindo vacina contra a doença. Categoria alega que já são mais de 100 mortes de trabalhadores da Educação no estado.