Casal de pernambucanos é preso com quatro tijolos de cocaína em Xapuri

Uma equipe do Grupamento Especializado de Fronteira (Gefron), em parceria com a Polícia Civil de Epitaciolândia, Polícia Militar e Polícia Federal, apreendeu na manhã desta sexta-feira, 14, quatro tijolos de cocaína que estavam em posse de um casal no município de Xapuri.

Ação se deu durante a Operação Horus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), no km 220, da BR-317, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal.

Durante a abordagem a um veículo, os passageiros que alegavam ser de Petrolina-PE, diziam estar de passagem pelo Acre como turistas, contudo, durante as perguntas aparentaram nervosismo e mediante suspeita, foram submetidos a uma revista de rotina. Na mochila da passageira de 20 anos, os policiais encontraram quatro tijolos de produto entorpecente, que no teste, reagiu como positivo para cocaína.

O companheiro de 21 anos, assumiu a propriedade da substância entorpecente e afirmou aos policiais que receberia a importância de 5 mil pelo transporte da droga e de uma caminhonete que já havia deixado na Bolívia. Também informou que já havia sido preso em Petrolina, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Todo o material, além de celulares e uma quantia em dinheiro encontrada na carteira do envolvido, foram entregues à Delegacia de Polícia Federal, daquele município. O casal deve responder pelo crime de tráfico de drogas.