Prefeitura de Brasiléia faz lançamento do programa Volta ao Novo

A prefeitura de Brasiléia aderiu ao programa “Volta ao Novo”, uma iniciativa do instituto Ayrton Sena e UNDIME. Seu lançamento aconteceu sexta-feira, 14, no centro cultural Sebastião Dantas. O “Volta ao Novo” tem objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais tanto nos professores quanto nos alunos, será desenvolvido pela secretaria de educação juntamente com as escolas.

A cerimônia de lançamento contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, da secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, conselho municipal de educação, Meryjulia, representante do SINTEAC, professora Yara Mesquita, das equipes gestoras e professores das escolas da rede municipal, vereadores Marquinhos Tiburcio, Elenilson Cruz e Marinete Mesquita.

Na oportunidade, a prefeita Fernanda Hassem entregou para as escolas urbanas, equipamentos de mídias para serem utilizados na produção das aulas remotas.

O coordenador de ensino da secretaria municipal de educação, Jesus Bispo, fala da importância do “Volta ao Novo” para a educação.

“O programa “Volta ao Novo”, é uma orientação metodológica e pedagógica que tem o intuito desenvolver competências socioemocionais nos educadores e posteriormente nos alunos, como propõe a nova BNCC”, explicou.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, destaca que a entrega de equipamentos de mídia para as escolas e sua importância para produção de aulas remotas.

“Estamos entregando para as nossas escolas um iluminador led ring light com tripé, uma forma de ajudar nossos professores com a produção de vídeos para aulas remotas”, destacou. A prefeita Fernanda Hassem, destacou o comprometimento de sua equipe com a educação municipal.

“Quero cumprimentar toda a equipe da SEME em nome da secretária, Francisca Oliveira, pela competência que vem conduzindo a educação, e o coordenador de ensino, Jesus Bispo, que foi escolhido o embaixador da BNCC, eles têm trabalhado diuturnamente para que a gente possa avançar. Quero agradecer aos nossos gestores e professores que de fato, são eles que realizam a nossa educação”, finalizou a prefeita.