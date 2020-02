Rondoniagora

Uma carreta bitrem, carregada de tinta, pegou fogo e ficou totalmente destruída no final da manhã desta segunda-feira (3), no Km 128, da BR-364, próximo ao município de Pimenta Bueno. Não houve feridos. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

O motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada, mas quando chegou ao local o fogo já tinha consumido o veículo.

Um grande congestionamento foi formado por veículos ao longo da BR 364. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar os trabalhos praxe e controlar o tráfego no local.

