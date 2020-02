Desesperados, familiares espalharam fotos de Felício nas redes sociais. Nesta segunda-feira (3), a família foi informada que o rapaz foi visto nadando no Igarapé São Francisco no bairro Raimundo Melo.

“Do lugar que ele pulou no igarapé para o lugar onde foi visto tem bastante metros. As pessoas, que moram no bairro Raimundo Melo, disseram que ele estava nadando, estava com a cabeça fora da água e gritava por ajuda. Quando alguém tentava ajudar ele recusava”, complementou Ana Alice.