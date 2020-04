O professor Carlito Cavalcante foi nomeado, nesta segunda-feira, dia 13, no cargo de diretor da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A publicação do ato está no Diário Oficial do Acre. Carlito foi coordenador da transição de governo, em 2018.

Conforme publicação, Carlito vai assumir o posto que fora deixado na semana passada pelo aliado do vice-governador Major Rocha, Sargento Joelson, após uma espécie de “racha” entre Rocha e o governador Gladson Cameli.

A nomeação de Cameli, dando poderes no setor ao aliado Carlito Cavalcante, mostra que o governador está posicionando seus aliados em setores importantes. Antes, Carlito era diretor-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas.

