Informação foi confirmada pelo vereador por meio de live no Facebook na tarde desta segunda-feira (13). ‘É uma doença séria. É um vírus muito forte e que derruba qualquer um’, disse.

Por G1 RO — Porto Velho

O médico e vereador de Porto Velho Maurício Carvalho (PSDB) informou em live no Facebook nesta segunda-feira (13) que testou positivo para o novo coronavírus. Em quase oito minutos de vídeo, Maurício conta ter recebido o resultado do exame nesta segunda, que está há mais um mês longe dos filhos e dos pais, e pede que as pessoas se cuidem. _____________ “Queria informar a todos vocês que estão nos assistindo que eu testei positivo para Covid-19, o novo coronavírus”, disse Maurício.

_____________ Ele relatou ter tido dores de cabeça, febre, dores nas articulações e nas costas, além de falta de ar. “Às vezes levantando dentro de casa para tomar um copo d’água cansa”, reiterou.

A reportagem, Maurício contou que está em isolamento junto com a namorada – que sentiu os sintomas no dia 7 de abril – em casa há pelo menos uma semana. Ele não soube dizer onde possa ter sido infectado, mas que já se sente melhor.

“Tive sessões na câmara na segunda-feira [6 de abril] e comecei a sentir sintomas nesse dia, quando eu me isolei. Minha namorada começou no dia seguinte e pediu atestado para se isolar. Ela vai fazer o exame amanhã [terça-feira]. Desde então não saímos de casa. Na verdade, desde que começou a pandemia eu fiquei longe dos meus filhos e dos meus pais. Não faço ideia de como fui infectado”, relatou. _____________

“Não é uma gripezinha, é uma doença séria. Na verdade, é um vírus muito forte e que derruba qualquer um. Eu tenho 31 anos de idade e fiquei esses dias agora do feriado derrubado, de cama, com muita dor. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar das pessoas de risco para que não superlote os hospitais”, disse.

____________ No momento, Maurício tem conversado com as pessoas com quem ele teve contato antes de começar a sentir os sintomas da doença, orientando-as para que façam o exame. Por isso, decidiu fazer a live como forma de alerta.

Até domingo (12), Rondônia tinha oito casos a mais do novo coronavírus e o total subiu para 42 diagnósticos na região. A informação foi divulgada em edição do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau). O estado ainda segue com duas mortes registradas por Covid-19. Em todo o Brasil já são quase 1,3 mil mortes pela doença.

