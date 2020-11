Candidata Neide Lopes e seu vice Jenésio Bezerra são entrevistados e falam de projetos de governo para Epitaciolândia

Durante a manhã desta quarta-feira, dia 11, a candidata pelo Partido dos Trabalhadores, a professora Neide Lopes, juntamente com o seu vice, Jenésio Bezerra, foram entrevistados ao vivo pelo Facebook do jornal oaltoacre.com, onde falaram um pouco do plano de governo para o município de Epitaciolândia.

Neide Lopes demonstrou sua preocupação e fazer investimentos em várias áreas, principalmente na área da educação, onde espera poder ajudar e muito, investindo em creches, centros educativos e no apoio às mães, com criação de espaços para que possam trabalhar e ajudar no sustento de sua família.

Seu vice, Jenésio Bezerra, acredita no projeto do seu Partido. Deseja que Epitaciolândia se torne grande investindo na cultura, como o rodeio, festas regionais e locais e com isso, gerar renda e crescimento nas mais diversas áreas, oportunizando principalmente, o morador local.

Em sincronia com Neide, ambos são defensores em investir na pasta social, olhando para os jovens, lhes ofertando conhecimento e cultura e desse modo, os tirando do submundo e ociosidade.

A parte administrativa, Neide quer realizar um trabalho interno para poder olhar os empresários e moradores, baixando e facilitando o pagamento do IPTU, para que possam melhorar sua moradia e comércio. “Temos projetos que vai poder olhar de forma carinhosa nossos pequenos empresários e moradores. É possível arrecadar e investir em nosso Município”, destacou.

Muitos temas foram debatidos e poder ser visto e ouvido no vídeo postado. Assista.



Comentários