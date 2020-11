Cooperativa de Produção dos Moveleiros e Marceneiros do Alto Acre

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A cooperativa de Produção dos Moveleiros e Marceneiros do Alto Acre – Design da Floresta – CNPJ nº 14.194.655/0001-52, com sede no Parque Industrial de Brasiléia – Acre, Convoca todos os sócios para a alteração de Estatuto, eleição e posse que será realizada no dia 12 de dezembro de 2020, na Rua Francisco Alves dos Santos, nº 115 – Bairro José Moreira – Brasiléia, Acre.

Horário: 07h00 às 12h00.

Brasiléia/Acre, 09 de novembro de 2020

Francisco Oliveira da Silva

Presidente

Comentários