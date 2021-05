Caminhão carregado de botijas de gás bate em poste na BR-364

O acidente na BR-364 envolvendo um caminhão carregado com botijões de gás GLP, que bateu em um poste e derrubou uma rede elétrica, aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), na BR-364, próximo ao Hospital do Amor em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 7 horas. O motorista perdeu a direção do veículo e ao sair da pista, atingiu o poste de energia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer a retirada das botijas de gás que se espalharam no local da colisão.

Equipes da Energisa desligaram o sistema de energia e colocaram outro poste.

A Energisa se manifestou em nota sobre o caso:

“No início da manhã desta quarta-feira (12), um caminhão de gás bateu em um poste de alta tensão em Porto Velho impactando o fornecimento de energia em localidades de Itapuã do Oeste, Triunfo e a capital. Esse foi o 167º acidente de trânsito com reflexo na distribuição de energia no ano. Técnicos da concessionária já estão no local, mas devido a complexidade da instalação de um novo poste de alta tensão, a previsão é que a energia retorne no início da tarde. Em 2020, 897 batidas de trânsito provocaram falta de energia para cerca de 138 mil clientes.”