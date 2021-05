Militares apreendem 1,8 tonelada de entorpecentes em região amazônica da Tríplice Fronteira

Militares que atuam no Comando Conjunto Ágata Amazônia apreenderam 1,8 tonelada de entorpecentes, quatro fuzis, 10 carregadores, 266 munições calibre 5,56 milímetros, 1,3 quilo de ouro, um telefone satelital e três embarcações de pequeno porte com motor de popa, utilizadas no transporte do material ilícito. As apreensões ocorreram entre 8 e 10 de maio no município amazonense de Japurá e faz parte da Operação Ágata Amazônia, que teve início no dia 3 deste mês.

As atividades foram conduzidas por militares embarcados no Navio Patrulha Fluvial Amapá. A primeira ação, ocorrida no sábado (08), resultou na apreensão de 1,3 quilo de ouro, uma balança de precisão, duas armas, munições calibre 28 milímetros, 15 cilindros de oxiacetileno e animais silvestres. No domingo (09), nas proximidades do Lago do Tabaco, em Japurá, foram apreendidos 155 quilos de cocaína, 705 quilos de maconha procedente da Colômbia, duas embarcações e cerca de R$ 17 mil. Duas pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em um local onde funcionava a base para escoamento dos entorpecentes.

Na segunda-feira (10), mais 985 quilos de maconha, armamentos, munições e uma embarcação utilizada no transporte do material ilícito foram apreendidos pelos militares.

A Ágata é Operação Conjunta do Ministério da Defesa conduzida pela Marinha, Exército e Aeronáutica, com a participação de agentes da Polícia Federal e das Polícias Militar, Civil e Ambiental do Estado do Amazonas. A iniciativa reprime e previne crimes transfronteiriços. As ações são deflagradas na região da Tríplice Fronteira, nos rios Solimões, Içá e Japurá.

Com informações do Comando Conjunto Ágata Amazônia