Um caminhão tipo boiadeiro que tentava cruzar o rio Acre na cidade de Xapuri, localizada no interior do Acre, ficou submerso após cair da balsa que faz a travessia do Bairro Sibéria à cidade na manhã desta segunda-feira, dia 30.

As informações obtidas, dão conta de que o motorista após subir na balsa, aconteceu o rompimento de um cabo que faz com que o veículo caísse dentro do rio. O proprietário identificado como Gilberto Antônio Souza da Silva, conseguiu sair do veículo afundasse, saindo ileso do incidente.

De início, muitos acreditavam que o caminhão boiadeiro estaria carregado de bois que sempre são levados ao matadouro, o que acarretaria em um grande prejuízo ao dono do veículo. O veículo foi retirado de dentro do rio momentos depois e levado para uma oficina e fazer o levantamento do prejuízo.

