Deputado Antônio Pedro intermedia liberação do uso da balsa de Xapuri pela população

O deputado estadual Antônio Pedro (DEM), após reunir-se com representantes do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), bem como a promotoria do município de Xapuri, conseguiu a liberação para o uso da balsa que realiza a travessia entre o bairro Sibéria e o centro do município.

A balsa havia sido interditada a pedido do promotor de justiça substituto de Xapuri, Thiago Marques Salomão após constatar que não estava sendo obedecida a recomendação de que fossem transportadas apenas 15 pessoas por vez a cada viagem da embarcação.

“A recomendação é plausível, sem sombra de dúvidas, tendo em vista essa pandemia do coronavírus. Porém, alguns pontos precisam ser levados em consideração. Não se pode simplesmente interditar a balsa e deixar os moradores a mercê da própria sorte. Que se restrinja o número de passageiros durante a travessia, por exemplo, mas não a interdite. Nesse sentido, busquei junto ao Deracre, uma conversa com a promotoria de Xapuri e chegamos ao consenso de liberar o uso da balsa para a travessia dos moradores”, disse o deputado ao reforçar que alguns cuidados devem ser tomados pela população.

“Vamos reforçar aos moradores daquela localidade sobre a necessidade de usarem esses equipamentos de proteção. Nesse sentido, parabenizo ainda o Deracre que trouxe os equipamentos necessários aos funcionários, quais sejam álcool em gel, luvas, máscaras, óculos. Dessa forma, os manuseadores da balsa estarão seguros enquanto executam o seu trabalho”.

