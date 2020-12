Por AFP

A Câmara dos Deputados da Bolívia, controlada pelo partido governista, aprovou nesta quinta-feira, 10, uma lei para arrecadar um imposto anual e permanente sobre fortunas individuais acima de 4,3 milhões de dólares. O projeto foi encaminhado ao Senado para ratificação.

A casa legislativa também aprovou outra norma para a devolução de 5% de todas as compras faturadas a pessoas com renda inferior a 9.000 bolivianos (cerca de 1.293 dólares). Ambas as leis foram bem recebidas pelo presidente Luis Arce.

“Saudamos a Câmara dos Deputados por aprovar dois importantes projetos de lei voltados para a reativação da economia, como o reembolso do RE-IVA aos trabalhadores que recebam salário mensal igual ou inferior a Bs 9.000, e o imposto a grande fortunas (IGF)”, reagiu Arce no Twitter.

A norma, segundo explicações anteriores do Ministério da Economia, estabelece uma base tributária progressiva: 150.000 bolivianos (cerca de 21.500 dólares) para pessoas com fortunas de 30 milhões a 40 milhões de bolivianos (entre 4,3 milhões e 5,7 milhões de dólares).

Da mesma forma, uma alíquota de 600.000 bolivianos (86.200 dólares) será aplicada a fortunas de 40 milhões a 50 milhões de bolivianos (5,7 milhões a 7,2 milhões de dólares). O imposto aumentará de acordo com a riqueza.

Comentários