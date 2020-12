Uma ação dos Policiais Militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), resultou na prisão de três assaltantes que roubaram na noite desta sexta-feira, 11, a Lojas Americanas, na rua Rui Barbosa, Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os três criminosos invadiram a loja e, em posse de um revólver calibre 38, anunciaram o assalto. Os funcionários e cliente foram rendidos, e os assaltantes roubaram os dois caixas com R$ 1.900 reais. Após a ação. os bandidos fugiram correndo, renderam um motorista que estava nas proximidades da rua Plácido de Castro e entraram no veículo obrigando o motorista a dirigir.

A guarnição policial do Giro estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando recebeu a informação que bandidos efetuaram um roubo e fugiram em um veículo modelo Fiat Palio, de cor cinza. Os criminosos foram encontrados na Via Chico Mendes e foram abordados. Em posse dos assaltantes, foram encontrados os dois caixas roubados com o dinheiro da loja, um revólver calibre 38 sem munição e 12 trouxinhas de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os três assaltantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

