Câmara de Epitaciolândia debate Resolução na 5ª sessão ordinária com cobranças por melhorias nos Bairros, insatisfação e elogios

Sessão ordinária de mais de 2h30min abordou agilização da leitura do expediente, assessoria de projetos e regulamentação de comércio de bolivianos no centro de Epitaciolândia

A 5ª sessão ordinária da nova formação da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, composta por nove membros, foi realizada na noite da última segunda-feira (17) e durou mais de 2 horas e 30 minutos. O encontro teve como destaques a discussão da Resolução Nº 001/2025, que visa otimizar o tempo da leitura do expediente, e a contratação de uma assessoria de projetos internos para auxiliar os parlamentares.

O presidente da Câmara, Antônio Rosiclei Oliveira (Solidariedade), convocou os vereadores para uma reunião na próxima quarta-feira (26) para tratar de assuntos internos da Casa, incluindo a apresentação e aprovação da Resolução Nº 001/2025. A proposta busca agilizar os trabalhos legislativos, especialmente após feedbacks de internautas sobre a extensão da leitura da ata.

Outro ponto abordado foi a necessidade de melhorias no Bairro Saraiva, com foco na coleta de lixo e na instalação de lixeiras para evitar o acúmulo de entulhos. A vereadora Girlene Freitas Teixeira (PP) reforçou a importância de ações rápidas para resolver o problema, que afeta a qualidade de vida dos moradores.

Além disso, os vereadores discutiram a regulamentação do comércio de mini comerciantes bolivianos, que vendem produtos em pequenas bancas na beira da rua, no centro de Epitaciolândia. A proposta inclui a tributação e o cadastramento desses comerciantes, visando à formalização e à organização das atividades comerciais na cidade.

A sessão também contou com cobranças por melhorias na infraestrutura urbana, como ruas, pontes e iluminação pública, além de demandas relacionadas à educação e à segurança. A contratação da assessoria de projetos foi destacada como uma medida importante para aprimorar a elaboração de propostas legislativas e atender às necessidades da população.

A Câmara segue comprometida em buscar soluções para os desafios do município, com foco no desenvolvimento e no bem-estar da comunidade.

Os próximos passos incluem a reunião marcada para quarta-feira, onde a Resolução Nº 001/2025 será detalhada, e a continuidade dos trabalhos para atender às demandas apresentadas durante o grande expediente.

Vereador José Henrique (União Brasil) destaca importância do esporte e busca recursos para Epitaciolândia

O vereador José Henrique Silva Batista (União Brasil) utilizou a tribuna para cumprimentar e parabenizar os estudantes de medicina presentes no evento Intramed, destacando a importância do esporte não apenas como forma de lazer, mas também como ferramenta essencial para a promoção da saúde.

Em seu discurso, o parlamentar também abordou suas recentes articulações em busca de melhorias para o município de Epitaciolândia. Ele revelou que, na sexta-feira passada, esteve no gabinete da deputada Antônia Lúcia (AC) para solicitar apoio e emendas parlamentares.

José Henrique agradeceu à deputada pela receptividade e pelo atendimento aos pedidos, que incluem a alocação de recursos para a aquisição de um caminhão para a Secretaria de Agricultura, uma viatura policial (PC) e um drone para a Prefeitura de Epitaciolândia. Esses equipamentos devem contribuir para o desenvolvimento das atividades municipais, especialmente no setor agrícola e de segurança pública.

Ao finalizar sua fala, o vereador desejou boa noite a todos e reforçou seu compromisso com a busca por melhorias e parcerias que beneficiem a população de Epitaciolândia.

A atuação do parlamentar tem sido marcada por iniciativas que visam fortalecer a infraestrutura e os serviços públicos no município, além de promover ações que incentivem a saúde e o bem-estar da comunidade.

Veja vídeo com vereador José Henrique Silva Batista (União Brasil):



Vereador Ari Osvaldo (Solidariedade) propõe cadastro para comerciantes bolivianos e entregadores de delivery

O vereador Ari Osvaldo Matos da Silva (Solidariedade) utilizou a tribuna para informar que a Câmara Municipal de Epitaciolândia agora conta com uma assessoria de projetos, que auxiliará na elaboração e no desenvolvimento de propostas legislativas. O parlamentar ressaltou a importância dessa nova estrutura para aprimorar o trabalho dos vereadores e atender às demandas da população.

Em sua fala, Ari Osvaldo destacou a necessidade de regulamentar o comércio realizado por bolivianos na cidade. Ele explicou que muitos vendem produtos em pequenas bancas na beira da rua, mas não possuem cadastro na Prefeitura. O vereador defendeu a tributação e o cadastramento desses comerciantes, visando à formalização e à organização das atividades comerciais.

Além disso, o parlamentar citou a importância de criar um cadastro para os entregadores de delivery, medida que, segundo ele, contribuiria para a segurança da população. Ari Osvaldo argumentou que o registro desses profissionais ajudaria a reduzir a incidência de assaltos e outros crimes, garantindo maior controle e confiança no serviço.

Ao finalizar sua fala, o vereador agradeceu a oportunidade de expor suas propostas e reafirmou seu compromisso com a segurança e o desenvolvimento ordenado de Epitaciolândia.

As propostas apresentadas por Ari Osvaldo refletem preocupações com a organização do comércio local e a segurança pública, temas que têm sido debatidos com frequência no município. A nova assessoria de projetos da Câmara deve ampliar a capacidade de atuação dos vereadores na elaboração de soluções para essas e outras demandas da comunidade.

Vereador Altamiro Ferreira (PDT) cobra melhorias na ponte do km 15 e capacitação de servidores para trânsito

O vereador Altamiro Ferreira Bispo (PDT) utilizou a tribuna para destacar uma reivindicação sua relacionada à ponte localizada na estrada velha, no quilômetro 15. Ele informou que já solicitou melhorias no local ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE) e à Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, ressaltando a importância da obra para a segurança e o tráfego na região.

Em sua fala, Altamiro também agradeceu aos funcionários da Secretaria de Obras pelo empenho e dedicação. Ele destacou que os servidores têm trabalhado até tarde da noite e aos sábados para garantir a conclusão dos serviços necessários.

Além disso, o parlamentar solicitou que a Prefeitura envie dois servidores do município para Rio Branco, com o objetivo de participar de um curso oferecido pela Engenharia de Tráfego do DETRAN. A capacitação permitiria que Epitaciolândia contasse com profissionais qualificados para atuar em situações emergenciais, como problemas nos semáforos ou outras demandas relacionadas ao trânsito.

“É importante termos servidores capacitados aqui no município, prontos para resolver problemas de forma rápida e eficiente”, afirmou Altamiro.

Ao finalizar sua fala, o vereador agradeceu a todos e reforçou seu compromisso com a busca por melhorias que beneficiem a população de Epitaciolândia.

As propostas apresentadas por Altamiro Ferreira refletem preocupações com a infraestrutura e a capacitação dos servidores públicos, temas essenciais para o desenvolvimento e a segurança do município. A iniciativa de enviar funcionários para o curso no DETRAN pode trazer benefícios significativos, especialmente em situações que exigem agilidade e conhecimento técnico.

Vereadora Marizete de Lima (PP) cobra respostas sobre infraestrutura e reparos em escola de Epitaciolândia

A vereadora Marizete de Lima Matias (PP) utilizou a tribuna para abordar as principais demandas da população de Epitaciolândia, especialmente em relação à infraestrutura do município. Em sua fala, ela destacou que, neste período de inverno, as reclamações têm se concentrado em problemas como ruas e ramais em más condições, pontes, iluminação pública e coleta de lixo.

Marizete ressaltou que a população precisa de respostas claras sobre essas questões. “As pessoas nos procuram cobrando soluções, e nós precisamos saber o que está sendo feito para atender a essas demandas”, afirmou a parlamentar.

Outro ponto levantado por ela foi sobre as ruas e calçadas que tiveram obras iniciadas, mas não foram concluídas. “Precisamos saber se o trabalho vai ser retomado. Necessitamos de uma resposta para poder atender as pessoas que nos perguntam por que não houve continuidade”, explicou.

A vereadora também mencionou uma visita realizada juntamente com os vereadores Cleomar, Jezo e Girlene à Escola Presidente Castelo Branco. Durante a inspeção, foi verificado que a unidade de ensino precisa de reparos para estar em condições adequadas antes do início do ano letivo.

Ao finalizar sua fala, Marizete agradeceu a todos e reafirmou seu compromisso em buscar soluções para os problemas apresentados.

As cobranças da vereadora refletem as principais preocupações da população de Epitaciolândia, especialmente em relação à infraestrutura urbana e à qualidade dos serviços públicos. A visita à escola Castelo Branco demonstra a atenção dos parlamentares com a educação e a necessidade de garantir um ambiente adequado para alunos e professores.

Veja vídeo com a vereadora Marizete de Lima Matias (PP):



Vereador Cleomar Portela (PP) cobra reparos em ponte, paradas de ônibus e melhorias em escola rural

O vereador Cleomar Portela Eduino (PP) utilizou a tribuna para cobrar melhorias em diversas áreas de Epitaciolândia, destacando a necessidade de ações rápidas e eficientes para atender às demandas da população. Em sua fala, ele começou pedindo a verificação da situação da ponte do Ramal Saraiva, que necessita de reparos urgentes. O parlamentar ressaltou que o local é de grande importância, pois é utilizado por alunos que se deslocam para escolas estaduais e municipais.

Cleomar também solicitou a elaboração de um projeto para a construção de paradas de ônibus cobertas no perímetro urbano e rural. A proposta visa oferecer abrigo adequado para os alunos que aguardam o transporte escolar, protegendo-os da chuva e do sol. “Precisamos garantir que nossos estudantes tenham condições dignas para esperar pelo transporte”, afirmou.

Outro ponto abordado pelo vereador foi a necessidade de ações imediatas nas ruas dos bairros, na iluminação pública e na coleta de lixo. Ele destacou que esses são problemas recorrentes e que a população espera por soluções concretas.

Além disso, Cleomar cobrou informações sobre o saque do FGTS dos servidores municipais. Ele pediu que o Executivo, por meio da Secretaria de Administração, informe a data em que o saque será liberado, como será realizado e o que está impedindo o processo.

O parlamentar também falou sobre a visita realizada à Escola Presidente Castelo Branco, localizada no quilômetro 20, juntamente com os vereadores Jezo, Marizete e Girlene. Ele observou que a unidade de ensino não oferece condições físicas adequadas para funcionar, e a previsão de início das aulas é para o dia 31 de março. Cleomar espera que o poder público realize as reformas necessárias com urgência, garantindo o mínimo de condições para os estudantes da zona rural atendidos pela escola.

Ao finalizar sua fala, o vereador agradeceu a todos e reafirmou seu compromisso em buscar melhorias para a população de Epitaciolândia.

As cobranças de Cleomar Portela refletem as principais preocupações da comunidade, especialmente em relação à infraestrutura, educação e direitos dos servidores públicos. As demandas apresentadas devem ser encaminhadas ao Executivo para que as providências necessárias sejam tomadas.

Veja vídeo com vereador Cleomar Portela Eduino (PP):



Vereadora Girlene Freitas (PP) cobra reparos em ponte e lixeiras no Bairro Saraiva

A vereadora Girlene Freitas Teixeira (PP) utilizou a tribuna para cobrar providências do Executivo em relação a duas demandas urgentes da população de Epitaciolândia. Em sua fala, ela destacou a situação da ponte do Ramal Saraiva, que sofreu danos devido à intensidade das chuvas no período de inverno.

Girlene ressaltou que os moradores estão preocupados com a segurança de seus filhos, que precisam atravessar a ponte para chegar à escola. “A ponte cedeu com as chuvas, e isso representa um risco para as crianças e para todos que utilizam o local. Precisamos de uma solução rápida”, afirmou a parlamentar.

Além disso, a vereadora fez um pedido de providências em relação ao acúmulo de lixo no Bairro Saraiva. Ela solicitou que o Executivo instale lixeiras na comunidade para evitar o descarte irregular de resíduos e melhorar as condições de limpeza e higiene no local.

“Os moradores do Bairro Saraiva precisam de lixeiras para descartar o lixo de forma adequada. É uma demanda simples, mas que faz toda a diferença para a qualidade de vida da comunidade”, explicou Girlene.

Ao finalizar sua fala, a vereadora agradeceu a todos e reforçou seu compromisso em buscar soluções para as necessidades da população.

As cobranças de Girlene Freitas refletem preocupações com a segurança e o bem-estar dos moradores de Epitaciolândia, especialmente em áreas que enfrentam problemas de infraestrutura e saneamento. As demandas devem ser encaminhadas ao Executivo para que as providências necessárias sejam tomadas.

Veja vídeo com a vereadora Girlene Freitas Teixeira (PP):



Câmara de Epitaciolândia aprova ata da 4ª sessão ordinária sem debates adicionais

O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, deu continuidade aos trabalhos após verificar que não havia mais oradores inscritos para fazer uso da palavra. Em seguida, ele colocou em votação a ata da 4ª sessão ordinária, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes.

A aprovação do documento marca o encerramento formal dos debates e deliberações da sessão, consolidando as discussões e decisões tomadas pelos parlamentares. A ata servirá como registro oficial dos temas abordados e das propostas apresentadas durante o encontro.

Com a conclusão da votação, o presidente Antônio Rosiclei encerrou a sessão, reafirmando o compromisso da Casa em trabalhar pelas demandas da população e em buscar soluções para os desafios do município.

A próxima sessão ordinária deve seguir a agenda legislativa, com novos debates e propostas voltadas ao desenvolvimento de Epitaciolândia.

Veja vídeo com vereador presidente Antônio Rosiclei Oliveira (Solidariedade):



Presidente da Câmara propõe resolução para agilizar leitura do expediente e anuncia assessoria de projetos

O presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, vereador Antônio Rosiclei Oliveira (Solidariedade), utilizou o espaço de explicações pessoais para abordar dois temas importantes durante a sessão desta quarta-feira. Com os cumprimentos de praxe, ele iniciou sua fala citando a Resolução Nº 001/2025, que tem como objetivo otimizar o tempo dedicado à leitura do expediente.

Rosiclei convocou os demais vereadores para uma reunião na próxima quarta-feira, onde a resolução será apresentada e discutida. A proposta surgiu após observações de internautas sobre a extensão da leitura da ata, buscando tornar o processo mais ágil e eficiente.

Além disso, o presidente anunciou a contratação de uma assessoria de projetos, que já está à disposição dos vereadores para auxiliar na elaboração e no desenvolvimento de propostas legislativas. “O profissional está disponível para atender a cada um dos parlamentares desta Casa, contribuindo para o aprimoramento de nosso trabalho”, afirmou Rosiclei.

Ao finalizar sua fala, o presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. A ata foi lavrada pelo vereador Ari Osvaldo Matos da Silva (Solidariedade) e, após ser lida, será assinada por ele e pelos demais presentes.

As iniciativas apresentadas por Antônio Rosiclei demonstram o compromisso da Câmara em modernizar seus processos e oferecer suporte técnico aos vereadores, garantindo maior eficiência e qualidade no trabalho legislativo. A reunião marcada para a próxima semana deve aprofundar as discussões sobre a resolução e os benefícios da nova assessoria de projetos.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários