Nível do Rio Acre continua subindo na capital na tarde desta quinta-feira; veja medição

Vice-governadora do Acre afirma que decisão do PP já está tomada e aguarda posição do UB; aliança pode criar uma das maiores bancadas do Congresso

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), manifestou otimismo em relação à formação de uma federação entre o Partido Progressista (PP) e o União Brasil (UB). Em visita à sede da Câmara Municipal de Rio Branco nesta quarta-feira (19), ela afirmou que o PP decidiu, de forma unânime, apoiar a aliança durante reunião realizada na terça-feira (18).

Ao contrário do senador Alan Rick (UB), que se mostrou cético em relação à federação, Mailza acredita que a união entre as duas legendas está próxima de se concretizar. “Está caminhando bem! Semana passada estivemos com o Ciro [Nogueira, presidente nacional do PP], onde ele falou das propostas e de como isso estava acontecendo internamente. O Partido Progressista reuniu ontem e, por unanimidade, todos os nossos parlamentares aceitaram compor a federação. Agora, aguardamos a decisão do União Brasil para celebrarmos essa união no momento certo”, declarou.

A vice-governadora destacou que, caso a federação seja confirmada, a aliança terá grande influência no cenário político nacional, tornando-se uma das maiores bancadas do Congresso. “Isso dá um poder enorme para esse projeto, e depois virá a discussão das chapas nos estados, algo que está bem alinhado e pode ser ajustado para beneficiar a todos”, completou.

A federação entre PP e União Brasil tem potencial para reunir 109 deputados federais e 13 senadores, consolidando-se como uma das maiores forças políticas do país. Enquanto o PP já deu sinal verde para a união, a decisão final depende do aval do União Brasil, que ainda deve deliberar internamente sobre o acordo.

Mailza Assis reforçou que a aliança está bem encaminhada e que o diálogo entre as partes tem sido produtivo. Agora, a expectativa é que o UB defina sua posição nos próximos dias, abrindo caminho para a formalização de uma das maiores federações partidárias da história recente do Brasil.

