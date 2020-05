Por Fernando Oliveira-Ascom

Visando aproximar a população da casa do povo por meio das novas tecnologias e redes socais neste momento de isolamento social causado pela pandemia do COVID- 19, A Câmara Municipal, vai transmitir as sessões ao vivo direto do plenário José Cordeiro Barbosa pela internet a partir desta terça-feira,05, as 8h.

Com a transmissão em tempo real, as votações, discussões de projetos e tramitação de matérias poderão ser acompanhadas na íntegra por qualquer pessoa conectada à internet. Para poder ser lembrado de cada transmissão, basta curtir a página do Legislativo no Facebook https://www.facebook.com/ profile.php?id=100034373798844 e ativar as notificações.

As reuniões ordinárias da Câmara Municipal são realizadas nas terças-feiras, as 8h. E estão acontecendo sem público como forma de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

O Vereador presidente, Rogério Pontes- PROS, explica que a iniciativa é aproximar a população do Poder legislativo Municipal principalmente neste período de quarentena causada pelo COVID-19. “A pessoa está em casa neste período de quarentena pode acessar e assistir ao vivo às sessões todas as terças, acompanhando o trabalho de cada vereador pois tudo que acontece no âmbito administração do município passa por esta casa de leis “, disse o Presidente da Câmara.

