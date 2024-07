Câmara Brasileira de Cultura entrega honrarias a destaques na cultura e área jurídica

Para tratar sobre segurança nas BRs, o governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu, no Palácio Rio Branco, o superintendente interino da Polícia Rodoviária Federal no estado (PRF-AC), Henzio Albuquerque, na tarde desta segunda-feira, 1º.

Durante a conversa, o governador e o superintendente trataram da parceria nas ações ao longo das rodovias federais e do incentivo a novos investimentos, o principal deles, o posto da PRF em Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli destacou, mais uma vez, que sua prioridade tem sido a parceria entre todas as instituições.

“Sei o quanto esse posto da PRF é importante para a população de Cruzeiro do Sul e do Juruá como um todo. Como entusiasta dessa iniciativa, fiquei muito feliz em saber que estamos avançando nesse sentido e, como sempre, deixo o Estado à disposição no que for necessário para ajudar”, frisou.

“Tivemos um encontro para reafirmar as nossas parcerias, para falar sobre os convênios que nós temos, a integração que temos no projeto Rádio Digital, que a gente compartilha informações, e também para deixar o governador a par de como está a contratação de uma empresa para fazer o projeto de um posto operacional nosso em Cruzeiro do Sul, que é interessante tanto da PRF como do governador”, disse o superintendente Henzio Albuquerque.

Segundo Albuquerque, uma empresa já está fazendo o projeto para, posteriormente, ser contratada uma empresa para a construção.

“Recursos já tem. Está tudo certo, só falta receber o projeto para a gente contratar. Precisamos desse posto lá para lotar os servidores e atender toda a região do Juruá”, reforçou o superintendente.

