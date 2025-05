Mailza participa do aniversário de 49 anos de Manoel Urbano

Evento de 16 a 18 de maio marca comemoração da nova lei que institui data de valorização do Senac e Sesc no Acre

Brasiléia, 13 de maio de 2025 – O Senac Brasiléia convida a população para participar de um evento especial que acontece entre 16 a 18 de maio em alusão a Lei nº 51/2025, que institui o Dia Estadual S de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), sancionada pelo governador Gladson Camelí na tarde de segunda-feira, dia 12, no Palácio Rio Branco, data oficialmente celebrado no dia 16 de maio, marca histórica no calendário acreano aparte deste ano.

Com uma programação diversificada e gratuita para todas as idades. A iniciativa tem como objetivo promover bem-estar, compartilhamento de conhecimento e fortalecimento dos laços comunitários.

“Preparamos com muito carinho essa semana especial para oferecer à comunidade uma experiência enriquecedora em múltiplos aspectos”, destacou Gildeia Oliveira Rodrigues, direção do Senac Brasiléia.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade do Senac (https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/ac), ou pelo site www.senac.br/brasileia. Vagas limitadas. A instituição fica na Rua Maria Anunciação Paula Moreira, Bairro Eldorado.

Veja programação:

🗓️ Programação do dia 16 de maio

📍 Local: Senac Brasiléia

🕓 16h00 – 18h00 – 🎭 Show de Talentos

🕖 19h00 – 20h30 – 🍎 Avaliação Nutricional

🕖 19h00 – 20h30 – 💉 Aferição de Pressão Arterial e teste de Glicemia.

🕰️19h00-21h00- Palestra sobre empreendedorismo local

✍🏻 08h00 as 22h00- inscrições para cursos gratuitos.

🗓️ Programação do dia 17 de maio

📍 Local: NEP Brasiléia – Auditório

🕗 08h00 – 09h30 – 🥋 Apresentação Cultural – Capoeira

🕙 10h00 – 11h20 – 🗣️ Palestra: Sobre Ferramentas de Marketing Digital.

Governador Gladson Camelí sanciona lei que institui o Dia Estadual de Valorização do Sesc e Senac no Acre

O governador Gladson Camelí sancionou na tarde de segunda-feira, dia 12, no Palácio Rio Branco, a Lei nº 51/2025, que institui o Dia Estadual S de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a ser celebrado anualmente em 16 de maio.

A solenidade contou com a presença do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio), Leandro Domingos, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Nicolau Júnior, além de diversas autoridades.

A nova lei tem como objetivo destacar a importância das ações desenvolvidas pelo Sesc e pelo Senac em benefício da população acreana, promovendo o desenvolvimento social, cultural, educacional e profissional em todo o estado. Além disso, a norma permite a realização de eventos, campanhas e atividades educativas para ampliar o conhecimento da sociedade sobre a atuação dessas instituições.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí reafirmou seu apoio irrestrito ao Sistema S. “Sempre fui defensor do Sesc e do Senac. Sei da dedicação, da seriedade e do compromisso desses investimentos no Acre. Quero ser um porta-voz das ações do Sistema S, que tanto contribui para transformar vidas por meio da educação, cultura, saúde e qualificação profissional”, afirmou.

O presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, reforçou o impacto positivo que o Sistema S tem promovido no estado. Segundo ele, até o final do ano será inaugurada a escola do Sesc de ensino médio e está em fase final a construção de um moderno anfiteatro com capacidade para 200 pessoas. Além disso, já está em funcionamento o Centro de Odontologia do Sesc. “Esses investimentos mostram o quanto acreditamos no potencial do Acre e na importância de oferecer serviços de qualidade à população”, destacou.

O deputado estadual Nicolau Júnior, autor da proposta na Aleac, ressaltou que muitos acreanos ainda desconhecem a atuação do Sistema S e a relevância de seus serviços nos municípios. “O Sesc e o Senac estão presentes em várias regiões do estado, ajudando a desenvolver nossas cidades e a transformar a realidade de muitas famílias por meio da educação e da assistência social”, disse.

Trajetória de sucesso

Implantado no Acre em 1977, o Sesc é uma instituição privada sem fins lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Está presente em Rio Branco, Brasileia, Plácido de Castro, Feijó, Senador Guiomard, Xapuri e Cruzeiro do Sul, além de contar com unidades móveis de biblioteca e odontologia.

O deputado estadual Nicolau Júnior, autor da proposta na Aleac, ressaltou que muitos acreanos ainda desconhecem a atuação do Sistema S e a relevância de seus serviços nos municípios. “O Sesc e o Senac estão presentes em várias regiões do estado, ajudando a desenvolver nossas cidades e a transformar a realidade de muitas famílias por meio da educação e da assistência social”, disse.

Trajetória de sucesso

Implantado no Acre em 1977, o Sesc é uma instituição privada sem fins lucrativos, mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Está presente em Rio Branco, Brasileia, Plácido de Castro, Feijó, Senador Guiomard, Xapuri e Cruzeiro do Sul, além de contar com unidades móveis de biblioteca e odontologia.

O Senac, por sua vez, atua no estado desde 1976, com foco na qualificação de trabalhadores e atendimento a empresas do setor comercial. Possui unidades em Rio Branco, Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul, além de levar cursos profissionalizantes a todo o território acreano, por meio de carretas móveis de gastronomia, beleza e informática — uma iniciativa pioneira no Brasil.

Com a sanção da lei, o governo do Acre reconhece publicamente a relevância dessas instituições e reafirma o compromisso com a valorização de ações que promovem inclusão, cidadania e desenvolvimento regional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários