A Câmara Municipal de Brasiléia com todos os cuidados necessários de prevenção contra a pandemia do COVID-19. Aprovou na terça-feira 1, o orçamento da prefeitura de Brasiléia para o ano de 2021, no valor de R$ 69.329.505,00.

Os trabalhos legislativos foram presididos pelo Presidente da Casa Rogério Pontes (PROS) no plenário José Cordeiro Barbosa.

Participaram os vereadores Ver. Antônio Francisco (PT), Ver. Mário Jorge(PROS), Ver. Rosildo Rodrigues (PT), Ver. José Gabriele(PSB) 1° Secretário, Líder da Prefeita na Câmara, Ver. Edu Queiroz (PT), e o 2° Secretário da Mesa Diretora Ver. Rozevete Honorato(PSB), Vice Presidente Ver. Marquinhos Tiburcio (MDB), Reinaldo Gadelha(MDB), Charbel Reis Saady (PSL), e o presidente do Poder Legislativo Rogério Pontes (PROS).

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural , reforma de pontes, melhorias de ramais, agricultura e colheita de milho.

Na ordem do dia a Câmara Municipal aprovou por unanimidade o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA 2021) de autoria do Poder Executivo de Brasiléia, no valor de R$ 69.329.505,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS). A Lei Orçamentária Anual é elaborada pelo Poder Executivo e estabelece as despesas e as receitas que serão aplicadas durante o ano em todo o serviço público do município.

Durante a tramitação do projeto, a bancada de oposição apresentou um parecer modificativo do artigo 6º da Lei Orçamentária, que autorizava o Poder Executivo abrir crédito suplementar de 15%, a emenda foi rejeitada nos dois turnos. Porém, a bancada de sustentação conseguiu aprovar um outro parecer da Comissão de Orçamento favorável ao projeto do orçamento na íntegra (30%).

Agora o projeto Lei Orçamentária segue para sanção da prefeita Fernanda Hassem.

Veja o que disseram:

O presidente do Poder Legislativo, Rogério Pontes (PROS), destaca a aprovação do Orçamento e agradece o empenho de todos os vereadores.

“Estamos próximo de concluir mais um ano de trabalho e a 14° legislatura de 2017 a 2020, e a Câmara vem cumprindo com o seu papel, aprovamos hoje o orçamento para o exercício de 2021, a nossa prefeita Fernanda Hassem é uma executiva de muita responsabilidade, principalmente quando se trata de recursos públicos, por isso aprovamos o projeto na íntegra. Quero parabenizar todos os vereadores pela dedicação e responsabilidade com as questões do parlamento. Eu tenho certeza que quem ganha é a nossa população que vai receber mais investimentos na; saúde, educação, produção e ramais, ou seja, em todas as áreas”, finalizou.

Vereador Mário Jorge Fiesca (PROS), solicitou para a prefeitura em parceria com Detran construção quebra molas na rua José Maria de Souza e na Agrovila km 26. Cobrou também a reposição de lâmpadas em toda a cidade.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB), reivindicou da Secretaria Municipal de Obras a construção de um quebra mola em frente ao posto de saúde Antônio Cruz km 19 e em frente a Escola Valdomiro Barroso, na zona rural.

Pediu também a reforma uma ponte localizada no ramal Fortaleza, que foi construída há menos de dois meses e a tábuas estão quebradas.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT), pediu informações para saber se a prefeitura vai comprar os produtos da agricultura familiar.

Sugeriu para que a prefeitura faça um planejamento para atuar melhor na colheita de milho.