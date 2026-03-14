Caiado oficializa entrada no PSD e apoia vice como sucessor em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou, neste sábado (14/3), sua entrada no PSD, partido comandando por Gilberto Kassab. A formalização ocorreu durante um evento de campanha regional em Jaraguá, município localizado a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. Na ocasião, o governador também anunciou o atual vice, Daniel Vilela (MDB), como nome indicado para disputar sua sucessão no governo.

No partido, Caiado disputa a indicação presidencial com os governadores Ratinho Junior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

Segundo Kassab, a definição do candidato deve ocorrer até o fim do mês. Pela legislação eleitoral, quem pretende concorrer precisa estar filiado ao partido até 4 de abril. Caso a escolha seja feita após essa data, não haverá tempo para buscar outra legenda.

Durante o evento, Caiado afirmou que respeitará a “decisão que for tomada”, referindo-se aos três pré-candidatos à Presidência que hoje a sigla tem.

“Eu sou um homem que sei respeitar as decisões, e a decisão que for tomada, eu serei companheiro e serei candidato para caminhar ao lado de quem for por todo o Estado brasileiro, para mostrar o que nós fizemos no estado de Goiás”, disse.

O governador de Goiás deixou o União Brasil em 27 de janeiro. O anuncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram, ao lado de Ratinho Jr. e de Eduardo Leite.

Na mensagem, Caiado agradeceu ao partido que deixou, mas afirmou que a mudança de partido ocorre com o objetivo de “construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”.

Até o início do ano, Caiado era tratado pelo União Brasil, presidido por Antônio Rueda, como pré-candidato ao Palácio do Planalto. A saída ocorreu após a avaliação interna de que a legenda não pretende mais lançar candidatura própria, em decisão articulada com o Progressistas, sigla com a qual negocia a formação de uma federação.