Café produzido no Acre é exposto durante Semana Internacional em Minas Gerais

Sebrae e Seagri realizam missão técnica com participação de 20 produtores locais e 15 técnicos de campo

O café produzido no Acre está em exposição durante a ‘Semana Internacional do Café’, uma das maiores feiras do mundo que reúne profissionais com o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro. O evento é realizado de 20 a 23 de novembro, em Belo Horizonte (MG).

Visando propiciar o acesso a mercados, conhecimento e negócios, o Sebrae e a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) realizam uma missão técnica que reúne 20 produtores de café no Acre e 15 técnicos de campo para participar do evento.

A coordenadora de negócios do Sebrae no Acre, Rina Suarez, destaca a importância da participação em um evento de amplitude nacional para incentivar a produção regional. “O café produzido no nosso estado é de qualidade sem igual e com sabor marcante, tanto que já foi premiado. O Sebrae tem desenvolvido um trabalho contínuo junto aos pequenos produtores, que vai desde a capacitação até a abertura de portas em eventos como esse, em que o produto pode ser degustado e conhecido por potenciais parceiros de negócio”, frisou.

Durante o evento, os participantes ainda terão acesso a conteúdo de ponta por meio de palestras, cursos, workshops, pesquisas, degustações orientadas e rodada de negócios.

O consultor Glauco Brito Lessa observa que o conhecimento adquirido durante a Semana Internacional do Café pode ser aplicado para a valorização do produto. “Em um evento desse, há muita interação com compradores, especialistas e baristas que agregam um grande valor de conhecimento, especialmente no pós-colheita durante a finalização do produto”, explicou Lessa.

Conheça mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Sebrae para fomentar o empreendedorismo no campo acessando o site ac.loja.sebrae.com.br/ produtor-rural

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários