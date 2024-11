Corpo do ex-governador Flaviano Melo é velado no Palácio Rio Branco

Flaviano morreu aos 75 anos no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quarta-feira (20) após 10 dias internado por complicações causadas por uma pneumonia.

O corpo do ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo chegou ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, por volta das 23h40 desta sexta-feira (22). A chegada do corpo foi acompanhada por familiares, amigos e admiradores, além disso, correligionários do MDB, do qual Flaviano foi presidente estadual, estiveram presentes no aeroporto.

O corpo de Flaviano Melo chegou no voo 3267 da Latam, às 23h23, acompanhado da agora viúva, Luciana Videl, e dos filhos do ex-governador, Marcelo Melo e Luciano Melo, além de Otilia Melo, irmã de Flaviano

O corpo de Flaviano Melo chegou na capital no voo comercial, em seguida, foi levado a uma funerária para procedimentos de conservação e troca de terno.

Helena Soares da Silva, de 73 anos, trabalhava com Flaviano desde 1982 e chorou a perda do patrão e amigo. “É muito difícil para mim. Um amigo, um irmão, um pai. Assim como ele ajudou as pessoas aqui no Acre, ajudava todo mundo, também me ajudou”, afirmou.

Vagner Sales destaca legado de Flaviano e diz que MDB não se curva a cargos

O novo presidente do MDB no Acre Vagner Sales destacou neste sábado, 23, o compromisso em dar continuidade ao legado do ex-senador e deputado Flaviano Melo, uma das figuras mais importantes do partido no estado.

Com mais de 40 anos de militância política ao lado de Flaviano, Vagner Sales reconheceu a importância do colega como um esteio do partido e ressaltou a responsabilidade que recai sobre a Executiva em manter vivo o trabalho construído. “O Flaviano deixou um legado que nenhum outro deixou no estado. Em qualquer lugar do Acre, há obras que são fruto de suas emendas parlamentares ou do trabalho de governo”, afirmou.

Socorro Neri relembra último encontro com Flaviano: “Minha trajetória é marcada por ele”

Socorro Neri, que já foi filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), fez sua visita na manha deste sábado (23), no velório.

“Flaviano foi o maior político que nosso estado ja teve, o maior democrata, porque aliava o discurso com sua prática, e quem era do MDB sentia isso no dia a dia”, disse.

Ela relata ainda que Flaviano tinha um profundo amor pelo estado do Acre, deixando a iniciativa privada de lado para cumprir diversos mandatos em distintos cargos pelo estado.

“A minha trajetória de vida é marcada pelo Flaviano, fui MDB por muitos anos, nasci na política no MDB” destaca ela.

Velório de Flaviano Melo é aberto ao público, mas existem regras

Corpo de Flaviano Melo está sendo velado no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, desde as 3h deste sábado (23) e permanecerá até por volta das 16h, quando será enterrado no cemitério São João Batista

Segundo a equipe de cerimonial do Governo do Acre, que faz a organização dos eventos fúnebres da despedida de Flaviano Melo, estão permitidas a entrada da população e encaminhamento até o primeiro piso do Palácio do Governo, mas há algumas recomendações não restritivas.

“Flaviano entra para história do Acre com H maiúsculo”, diz Jorge Viana

O ex-governador Jorge Viana, presidente da Apex, disse durante o velório de Flaviano Melo, no Palácio Rio Branco, na manhã deste sábado (23), que o ex-governador entrou para história do Acre com “H maiúsculo” por tudo que fez como governador, senador, deputado federal e dirigente partidário.

João Correia reforça necessidade de união no MDB após morte de Flaviano

João Correia destacou a relevância histórica de Flaviano Melo para o MDB e para a política acreana.

“Flaviano foi uma espécie de fertilização do MDB. Ele construiu tudo que o partido tem de positivo, liderando com autonomia, sem se curvar a outras forças políticas. Ele era sábio, sóbrio e ousado quando necessário. O MDB só tem uma coisa a fazer: seguir o seu legado. Fora disso, o MDB não existirá”, afirmou Correia.

Correia ressaltou a importância de preservar a força política do MDB no estado, mantendo a autonomia e os princípios defendidos por Flaviano.

“Substituir um gigante não é coisa comum. Nós precisamos de um colegiado para discutir as questões essenciais com moderação e ousadia. A única saída para o MDB é seguir o legado do Flaviano e fazer isso de maneira coletiva”, explicou

Marcus Alexandre chora ao ver Flaviano em caixão: “me recebeu como um filho”

Marcus Alexandre, última aposta de Flaviano Melo na política, chegou cedo ao velório do ex-governador do Acre que acontece no Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, neste sábado (23). Marcus estava emocionado e se referiu ao padrinho político como um pai.

Ao ver o caixão, Marcus Alexandre observou o corpo de Flaviano Melo, chorou à beira do caixão e disse que o político deixa um legado de boa postura como homem público. “Eu tive nestes últimos 18 meses uma convivência quase que diária com o Flaviano. Fui recebido no MDB por ele como um pai recebe um filho. Quanto mais eu o conhecia, mais admirava. Respeitador, conciliador, aquele que pratica boa política. Pessoa que busca sempre o consenso, a união. Penso que quando a gente lembra do Flaviano, a lembramos de uma pessoa que sempre buscou trabalhar e nunca levantou a voz contra ninguém, nunca agrediu, nunca atacou. Foi um democrata na essência e deixa um legado de trabalho, de resultado e de postura de bom homem público”, disse.

Antônia Lúcia foi a velório de Flaviano durante a madrugada

No velório, Antônia Lúcia cumprimentou os filhos de Flaviano, Leonardo e Marcelo Melo, a viúva Luciana Videl e demais familiares e amigos do ex-governador. Por volta das 4h, acompanhada de um assessor, se retirou.

Antes disse que Flaviano Melo era o considerado o homem sem mandato mais atuante politicamente no Acre e morreu na cadeira de presidente do Movimento Democrata Brasileiro (MDB). São parlamentares do MDB o deputado estadual Tanízio Sá e os vereadores de Rio Branco Fábio Araújo (reeleito) e Célio Gadelha. Estão eleitos como vereador de Rio Branco para 2025 pelo MDB Neném Almeida e Eber Machado.

Eleitores de Flaviano chegam ao velório no Palácio: “mudou a história da minha família”

José Cláudio Martins, de 60 anos, falou de Flaviano Melo como amigo. “Eu o considerava como meu amigo e não terá outro político inteligente como ele, que usava o que sabia para o bem”, disse.

Terezinha Carmélia, de 48 anos, afirmou que a despedida acontece por gratidão e respeito por Flaviano ter mudado a história de sua família. “A minha mãe era eleitora dele. Ele ajudou, deu emprego, deu casa pra minha mãe. Meu pai abandonou a minha mãe, ela ficou sem casa, meu pai foi lá e tirou as coisas dela, ficou com a roupa do corpo. Foi o Flaviano que deu emprego pra ela, deu a casa pra ela, mudou a história da nossa família. Minha mãe hoje já é morta faz vinte anos, mas a gente tem o respeito por ele, porque ele foi um bom prefeito, um bom governador, um bom deputado federal. Isso aí ninguém nesse Acre, ninguém, pode negar. As obras dele ainda estão aí. E as obras dos outros, que já foi depois dele, já estão deteriorada. A dele não, a dele ficou”, explicou.

Roberto Vaz afirma que Flaviano Melo aliava política com social: “administrador respeitado”

O jornalista Roberto Vaz, proprietário do ac24horas, relembrou na manhã deste sábado, 23, a trajetória política e o impacto do político para o estado do Acre e para o MDB. Flaviano, que teve uma carreira de destaque, foi descrito por Vaz como um líder comprometido com o desenvolvimento do Acre e com uma gestão que aliava política e inclusão social.

Além disso, Flaviano era conhecido por sua habilidade em dialogar com diferentes correntes políticas, sendo considerado um político multipartidário. No entanto, essa abertura para conversas não comprometia sua fidelidade partidária. “Ele abria linha de conversação com todos, mas, na hora de decidir, não abria mão da posição partidária e do estatuto do seu partido. Era muito coerente”, explicou.

Outro aspecto destacado por Vaz foi a ética de Flaviano Melo no trato com adversários políticos. “Ele não era desonesto com seus adversários. Achava que a eleição era um período para decidir o futuro das pessoas, mas que, depois da eleição, era hora de todo mundo conviver junto”, ressaltou o jornalista.

Velório de Flaviano tem momento ecumênico com orações de líderes religiosos

O velório de Flaviano Mello, que ocorre neste sábado (23) no Palácio Rio Branco, contou com um momento de união religiosa em prol do ex-governador e líder político acreano. Durante a cerimônia, o pastor Afonso Geber, da Igreja Evangélica, e o padre Manoel, da Igreja Católica, conduziram uma oração conjunta, refletindo a diversidade religiosa e a importância do momento de despedida.

O ato ecumênico teve como objetivo unir a população acreana em um momento de reflexão e fé, pedindo forças para o estado e para a família de Flaviano Mello, que deixa um legado na política acreana. As orações pediram por conforto espiritual e proteção divina, além de agradecer a vida e o trabalho de Flaviano, que marcou a história política e administrativa do estado.

Veja vídeo:



“Ele gostava de viver”, diz viúva de Flaviano Melo

A viúva de Flaviano Melo, a arquiteta e urbanista Luciana Videl lembrou que o ex-governador, com quem viveu durante 18 anos, “gostava de viver e encarava a vida com alegria”. “Mais marcante é a sua bravura, a sua coragem e a sua humildade. O jeito de encarar a vida com alegria, maestria, o que ele mais gostava, ele gostava de viver”, disse.

Veja vídeo:

