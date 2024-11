COREN-AC e COFEN discutem Piso Salarial e Jornada de Trabalho para fortalecer a Enfermagem no Acre

Foi celebrado nesta sexta-feira, 22, na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), a 7º Edição do Concurso Florada Premiada, considerado o maior concurso do mundo feito para mulheres produtoras.

Promovido pela empresa Três Corações, o concurso foi projetado para dar visibilidade às cafeicultoras, reconhecimento e promover relacionamento entre produtoras de café de todo o Brasil. O concurso recebeu 780 inscrições nesta edição e as vencedoras receberam mais de R$150 mil reais de prêmio em dinheiro.

Nesta edição do Florada Premiada, o Acre teve quatro finalistas concorrendo com os cafés especiais, são: Keyti Sousa de Brasileia; Antônia Kurvski de Brasileia; Marivania Mendes de Epitaciolândia, Eliane Lara de Acrelândia.

Para a produtora, Antônia Lima, do município de Brasileia é uma grande honra chegar a final do Florada Premiada, ela recebeu o troféu de melhor café regional no evento. “Essa é a primeira vez que eu participo do concurso e já chego como finalista, para mim é uma grande vitória eu estou me sentindo muito feliz”, ressaltou.

Durante o evento, o renomado, referência mundial em cafés especiais, Silvio Leite, destacou publicamente a relevância da participação do Acre no evento. “Parabéns aos cafeicultores do Acre! Vocês têm um futuro brilhante pela frente”, declarou.

Para o secretário de Agricultura do Acre, José Luis Tchê, o estado vem ganhando visibilidade no cenário nacional. “O Acre estar sendo representado nesse concurso com quatro produtoras é uma demonstração de que estamos no caminho certo. Nós já somos vitoriosos porque estar entre os 20 melhores cafés do Brasil, ano que vem a gente com certeza vai estar no pódio”, ressaltou o secretário de Agricultura, José Luis Tchê.

O evento contou com a participação do Padre Fábio de Melo, que levou uma mensagem de fé ao público presente e da cantora Simone Mendes, que contou as suas experencias de memórias afetivas com o café e também cantou, ambos são embaixadores do café da empresa Três Corações .

A participação do Acre na SIC só foi possível graças a parceria do governo do Estado e Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e contou com a presença de representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Cooperativa de Café do Juruá (Copercafé).

