Caça as bruxas: Ley e demitido do comando técnico do Atlético Acreano

Com primeiro tempo impecável, Santos venceu a Lusa por 4 a 0 na Vila Belmiro e faz contas para tentar avançar no grupo A

O Santos fez sua melhor apresentação da temporada neste domingo (19), pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Recebendo a Portuguesa, o Peixe goleou por 4 a 0, diminuiu consideravelmente o risco de rebaixamento e, nas duas últimas partidas, poderá focar em se classificar para a fase final.

Com a vitória na Vila Belmiro, o Santos chegou aos 13 pontos no grupo A e subiu para a 3ª posição. O Alvinegro Praiano está atrás do Botafogo, com 14 pontos, e do RB Bragantino, com os mesmos 14, mas com um jogo a menos que os adversários da chave.

Por outro lado, a Portuguesa continua bastante ameaçada pelo fantasma do rebaixamento. Com a goleada sofrida, a Lusa caiu para a lanterna geral do Paulistão com seis pontos e, agora, saldo de gols pior que o Ituano. Possivelmente a equipe do Canindé terá de vencer seus dois últimos jogos para não voltar à Série A2.

O Santos entrou em campo sob pressão, mas pôde respirar aliviado já no início da partida. Com um minuto de bola rolando, Marcos Leonardo tabelou com Lucas Lima, invadiu a área e finalizou na saída de Thomazella para abrir o placar na Vila Belmiro.

Aos 17 minutos, a dupla Lucas Lima e Marcos Leonardo funcionou mais uma vez. Em contra-ataque veloz, com três santistas e contra apenas um jogador da Portuguesa, o meia arrancou pela esquerda e cruzou para o atacante finalizar sozinho na grande área. 2 a 0 para o Peixe.

Aos 31 minutos, foi a vez de Mendoza marcar seu gol. Em mais uma jogada rápida, Marcos Leonardo cruzou rasteiro pela direita, nenhum defensor da Lusa afastou e a bola ficou com o colombiano, que finalizou na pequena área para ampliar.

A situação da Portuguesa piorou logo após o gol, já que Marzagão foi expulso aos 35 minutos por deixar o cotovelo em Sandry em disputa aérea. O volante santista precisou ser atendido por conta do sangramento no rosto e não seguiu na partida, sendo substituído por Rodrigo Fernández.

Na etapa final, Mendoza marcou seu segundo gol na partida e transformou a vitória em goleada. Após cobrança de falta de Lucas Lima, Eduardo Bauermann desviou de cabeça e o colombiano, sozinho na pequena área, empurrou a bola para o gol.

FICHA TÉCNICA

Santos 4 x 0 Portuguesa

Local: Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)

Data e hora: domingo (19), às 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Italo Magno de Paula Andrade

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gols: Marcos Leonardo, a 1’/1T (Santos); Marcos Leonardo, aos 17’/1T (Santos); Mendoza, aos 31’/1T (Santos); Mendoza, aos 4’/2T (Santos)

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim (Eduardo Bauermann) e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Sandry (Rodrigo Fernández), Dodi e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo (Rwan). Técnico: Odair Hellmann

PORTUGUESA: Thomazella; Pará, Bruno Leonardo, Robson e Fabiano (Misael); Madison, Marzagão e Tauã (Hudson); João Vitor (Thallyson), Gustavo Ramos (Daniel Costa) e Paraizo (Richard). Técnico: Gilson Kleina