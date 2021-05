Brito da Pop Show morre em decorrência das sequelas da Covid-19

O empresário Amilton Batista Brito, mais conhecido como Brito da Pop Show, 57 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, 11, em decorrência das complicações causadas pela sequelas da Covid-19. Brito foi intubado na segunda-feira, 10, no leito de Unidade de Terapia Intensiva (Huerb) do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) de Rio Branco, após se apresentar no domingo, 9, com complicações nos rins e queda de pressão.

O empresário estava em casa desde o dia 7 de abril após passar 72 dias internado com covid-19. Dos 72 dias, mais de 40 foi internado em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em decorrência do vírus.

Para recebê-lo, a família montou um quarto com alguns equipamentos hospitalares para que ele continuasse a tomar o soro, remédios e toda ajuda necessária.

Foi montada também uma equipe de profissionais com um enfermeiro, um médico, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. No dia da alta médica, o empresário gravou um áudio, mesmo com voz ainda cansada, para agradecer a família, amigos e conhecidos que torceram pela sua recuperação.

Após um mês realizando tratamento contra as sequelas do vírus em casa, o empresário retornou ao Pronto-Socorro neste último final de semana. O óbito foi confirmado pela amiga do empresário, a secretária Eliane Sinhasique. Ao ac24horas, Eliane em prantos afirmou que o empresário era tido como um irmão.

O empresário Leôncio Castro, que faz parte da Associação de Bares e Promoção de Eventos no Acre, lamentou a morte do empresário Amilton Brito.

“Em nome da Associação de Bares e promotores de eventos do Acre, nos solidarizamos com os familiares do nosso amigo Amilton Batista Brito Brito pelo seu falecimento precoce. O peixe foi um dos maiores promotores de eventos do Acre, e vai deixar um grande legado para nossa classe!!!”, afirmou.