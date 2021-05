Por falta de insumos, Acre está há 2 meses sem fazer exames de DNA em dentes e ossos

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) em Rio Branco está há cerca de dois meses sem fazer exames de DNA em arcadas dentárias e ossos por falta de insumos. O diretor do Instituto de Análises Forenses, Giulliano Scarante Cezarotto, disse em entrevista ao G1/Acre que o estado regularizou a parte da identificação de drogas, mas a parte da genética em ossos e dentes ainda não.

Com isso, o Acre tem falta de reagente necessário para os exames de DNA mais específicos. Desde o último dia 26 de março, o DPTC afirmou que não tem insumos para a realização desses exames.

O setor continua fazendo os exames com os insumos que possui, que são as amostras de mais fácil extração, como sangue, mucosa bucal. “[…] esses com maior complexidade, de osso e dente, a gente deixa armazenado aguardando ter o recurso para fazer as análises”, disse o diretor.

Uma das dificuldades para aquisição dos insumos tem sido a burocracia e falta desses produtos para a venda, por conta da pandemia, segundo o instituto.

