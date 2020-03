Vídeo circula nas redes sociais e pessoas afirmavam que ela estaria com coronavírus: “Estou saudável”

Um vídeo de uma paciente chegando à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Segundo Distrito, está assustante os internautas. Compartilhado pelo WhastApp, a imagem teria sido gravada por uma funcionária da unidade de saúde que foi escolhida como referência para atendimento de pacientes com suspeitas de coronavírus, mostra uma mulher chegando de máscara em uma cadeira de rodas sendo carregada por um homem que também usa máscaras e luvas e tenta acalmá-la já que está com visível dificuldade de respirar.

Em um segundo vídeo, a mulher explica que foi ao hospital por uma crise de ansiedade. Ela inclusive faz um alerta e diz que a divulgação das imagens, afirmando que era um caso de coronavírus, é uma brincadeira de mal gosto. “Eu tenho uma mãe e se esse vídeo tivesse chegado para ela, ela poderia morrer. Então pense bem”.

E ela continua o vídeo explicando que toda a família está bem. “Foi apenas uma indisposição, foi uma crise, estou ansiosa e preocupada e não é a primeira vez que isso acontece, mas não é nada de coronavírus, peço que não façam isso”, suplicou.

Em nota a Secretaria de Saúde diz que a paciente toma medicamentos controlados e pede que a população não compartilhe conteúdos que possam atrapalhar ” o bom andamento dos trabalhos dos profissionais da unidade”.

Veja nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Gerência da UPA do Segundo Distrito, informa que a paciente filmada, chegando para atendimento, sofreu uma crise de ansiedade.

De acordo com a gerente-geral da unidade, Dora Vitorino, a paciente toma medicamentos controlados e não apresentou qualquer outro problema de saúde que não o de uma crise de ansiedade.

“Essa senhora veio acompanhada de dois filhos e o esposo, após sofrer uma crise de cunho psicológico. Nada mais grave. Foi atendida por nosso pessoal e retornou para a casa”, explica Dora Vitorino.

A gerente da UPA do Segundo Distrito, que segue sendo referência para o recebimento de pessoas com suspeitas de Covid-19, para realizar testes, faz um apelo para que as pessoas não compartilhem conteúdos que possam atrapalhar o bom andamento dos trabalhos dos profissionais da unidade.

“Reforçamos o nosso atendimento na recepção com enfermeiros, técnicos de enfermagens e servidores administrativos para auxiliar as pessoas que chegam à nossa unidade. Mas vale ressaltar, não há motivos para pânico”, afirma a gerente.

Rio Branco, AC, 22 de março de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre

