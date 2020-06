O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Neste sábado (30/05), 94 dias após o primeiro caso confirmado em território nacional, o país já registrou 28.834 mortes pela doença – crescimento de 956 novas mortes desde o relatório de sexta-feira (29/05). No total, são 498.440 casos confirmados, 33.274 novos casos em 24 horas. De acordo com o ministério, 5,8% dos casos confirmados acabam em óbito.

Neste sábado, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil pessoas curadas pela doença (200.892). Outros 268.714 casos seguem em acompanhamento. Em São Paulo, que é o estado com o maior número de casos, 101.556 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19. O estado já registrou 7.275 mortes. O segundo estado com mais casos é o Rio de Janeiro, com 47.953 casos e 5.079 mortes. Em seguida, em número de casos, vem os estados do Ceará e do Amazonas.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são provenientes das secretarias de saúde das próprias Unidades da Federação.