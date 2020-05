LEANDRO CHAVES

O novo coronavírus já chegou a 21 das 22 cidades acreanas. Com os municípios de Porto Walter e Manuel Urbano na rota da covid-19, com um caso confirmado, cada, sobe para mais de 95% o alcance do novo vírus entre as cidades locais. Apenas Jordão segue sem infecções registradas.

O acesso à cidade só é possível por barco ou avião e isso pode explicar o porquê o município isolado permanece sem casos quase 80 dias após a chegada da pandemia ao estado. Na semana passada, a prefeitura tomou uma série de medidas para dificultar ainda mais a possibilidade de contaminação.

Uma delas é a Lei Seca. Cidadãos não podem comprar e estabelecimento ficam proibidos de vender bebidas alcoólicas na cidade. Outra ação é o isolamento obrigatório por 14 dias de todos que chegarem à cidade. Duas escolas municipais foram reservadas para abrigar os recém-chegados, uma delas para quem apresentar sintomas.

Dos 21 municípios, metade registra óbitos. São eles Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Assis Brasil, Tarauacá, Sena Madureira, Acrelândia, Brasiléia, Capixaba, Porto Acre e Senador Guiomard.

