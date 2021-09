Bombeiros resgatam jaguatirica em rodovia no interior do Acre

Homens do Corpo de Bombeiros Militar do Acre resgataram na madrugada desta quarta-feira, uma jaguatirica às margens da rodovia AC10, próximo a Vila do V, região de Porto Acre.

O animal, segundo os militares que atenderam a ocorrência estava muito assustado e com a pata dianteira ferida. Usando uma rede os Bombeiros imobilizaram a jaguatirica que foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais, localizado no Parque Chico Mendes, em Rio Branco.