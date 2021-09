Quase R$ 90 mil em droga são apreendidos com passageiro que vinha para Rio Branco

Uma barreira montada pelas polícias Civil, Federal e Militar na BR- 364 prendeu na noite dessa terça-feira, 21, G. de A. C., de 40 anos, que transportaca seis quilos de maconha do tipo Gold Colombiana, 2 dois quilos de oxidado de cocaína e 800 oitocentos gramas de Cloridrato de Cocaína em uma van que faz o transporte de cargas e passageiros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O homem que pegou a van como passageiro disse à Polícia que iria para Tarauacá pegar uma outra van e seguir até a cidade de Rio Branco, onde os entorpecentes seriam comercializados.

O prejuízo para o mundo do crime é de R$ 89.600,00. A prisão ocorreu durante a Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, em uma barreira na Comunidade Rio Liberdade, situada na BR- 364, por volta das 19h40min.

O dono da transportadora, Pedro Lima, disse que não sabia do uso da van para o transporte de drogas.

