Por volta das 11:30 da manhã desta quinta-feira, dia 20, duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar saiu de Rio Branco, capital do Acre, com destino ao Km 18 do Ramal Espinhara, que tem acesso pelo Km 52, da Br-364, já na divisa dos municípios do Bujari e Sena Madureira. Os militares buscam sobreviventes de uma acidente aéreo.

O corpo de Bombeiros foi comunicado do possível acidente por agricultores da localidade. A aeronave teria decolado de Sena Madureira com destino a Rio Branco e teria quatro ocupantes.

Por enquanto as informações são poucas. No local não tem sinal de telefone móvel e nem é possível contato via rádio.

Fonte: acjornal

