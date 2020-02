Um encontro na tarde desta quinta-feira, dia 20, foi realizado a coletiva de imprensa junto com a comissão organizadora do Carnaval Legal, edição 2020, que será realizada na praça Ugo Poli, no centro de Brasiléia, com direito da escolha da realeza do Carnaval.

O início da quadra carnavalesca, acontece neste sábado, dia 21, a partir das 21 horas, com término a partir da 1h00 do dia seguinte. Segundo foi informado, duas matines acontecerão para as crianças, na tarde do domingo dia 23, até a chegada do tradicional bloco, “As Rolinhas do Coronel”, que já é tradição por mais de 20 anos.

Quatro bandas serão atrações previstas, incluindo o cantor Álamo Kário e sua banda. Nos intervalos terão a participação de DJ’s e apresentação de grupo de dança com temas carnavalesco.

Durante a coletiva, onde contou com a participação da Comandante do 5º Batalhão da Polécia Militar, Major Ana Kássia, juntamente com representantes do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, onde falaram do reforço que a fronteira estará recebendo, para ajudar no combate ao ilícito durante a quadra carnavalesca.

Também tiveram a participação dos expositores que oferecer bebidas e comidas típicas da região. Estes não ficaram muito contente devido ao horário imposto pelo judiciário e que deverá ser cumprido.

Veja vídeo.

