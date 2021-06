Boliviano é preso pela PRF com armas, munições de calibres diversos e drogas na BR 317 em Xapuri

O flagrante ocorreu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que abordou um táxi com três passageiros, sendo o homem boliviano e mais as duas menores.

A PRF informou que, durante a fiscalização, as menores apresentaram nervosismo, deram respostas diferentes sobre a relação delas com o homem que as acompanhava.

Com a suspeita sobre a identidade dos três e de estarem transportando algo ilícito, a equipe fez buscas no veículo e encontrou no porta-malas do táxi, dentro das bagagens a droga e armas. Uma das armas estava com uma das adolescentes.