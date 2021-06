Violência doméstica: Homem é preso suspeito de estuprar e ameaçar a mulher no Seringal Santa Cruz

Por Aline Nascimento

Um homem, de 36 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (15) suspeito de estuprar e ameaçar a companheira no km 8 da BR-364, Seringal Santa Cruz, entre as cidades de Feijó e Tarauacá, interior do Acre. A denúncia foi feita pela própria vítima na sexta-feira (11) à Polícia Civil de Feijó.