Boletim Sesacre sobre o coronavírus de 4 a 10 de fevereiro registra 5 novos casos sem morte no Acre

Agentes da Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil (NOC/AC) realizaram na manhã desta sexta-feira, 10, a apreensão de oito quilos e 600 gramas de maconha que estavam escondidos em um saco de farinha.

O Material ilícito que vinha de Cruzeiro do Sul para a capital acreana, por meio de uma transportadora de cargas, foi identificado pela cadela Gana, pois o animal ao sentir o cheiro do entorpecente, fez diversos latidos assinalando que tinha algo de errado no saco de farinha.

O agente de polícia ao conferir o material, constatou que se tratava de maconha. A carga foi apreendida e iniciaram as investigações, que correm em sigilo, para identificar e prender os envolvidos no transporte e comercialização da droga.

De acordo com o coordenador do NOC e delegado de polícia civil, Igor Brito, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e o NOC, trabalham diuturnamente para coibir o tráfico de drogas no estado.

“A PCAC mantém o canal aberto ao público para denúncias, em que o cidadão pode enviar mensagens pelo WhatsApp com o número (68) 99921-1111 relatando sua denúncia ou até mesmo ligar para esse número de telefone. Vale salientar que a Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante”, enfatizou Igor Brito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários