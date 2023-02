Saneacre mobiliza servidores e avança noite adentro para restaurar fornecimento de água em Brasileia

Por Dora Monteiro

O gerente regional do Saneacre em Brasileia, Ericsson Cameli, informou que a água deverá retornar às torneiras da população local por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira,10. O fornecimento foi interrompido na madrugada desta quinta-feira, 9, depois que fortes chuvas derrubaram a sustentação das adutoras que levam água das estações de tratamento (ETAs I e II) até o reservatório de Brasileia de onde é distribuída para os consumidores finais.

“Na madrugada de quarta pra esta quinta -feira, 9, recebi uma ligação do operador que estava no plantão avisando que precisava parar de operar porque toda a água tratada estava indo embora, já que não tinha como chegar ao reservatório. Assim sendo, junto com a equipe do Vaz e de Epitaciolândia e Brasileia começamos os trabalhos com uma máquina da Prefeitura, uma retroescavadeira do Saneacre e vários funcionários. A expectativa é voltar à normalidade lá pelas duas horas da manhã. Vamos pela madrugada adentro. O importante é atender a população com água tratada”, comentou Ericsson.

O gerente afirma que o incidente ocorreu por conta da força das chuvas aliada à instabilidade do solo que fez cair a sustentação dos dutos. “O sistema passou por manutenção em 2021, sendo, inclusive, inaugurado com a presença do governador Gladson Cameli e toda equipe técnica. Tivemos captação nova instalada, bomba e flutuante instalado, tudo novo e a reforma das estações”, lembra Ericsson.

Há três anos gerenciando a unidade de Brasileia, Ericsson passou a acumular a gestão da unidade de Epitaciolândia desde o início do ano passado. De acordo com ele, o desafio é grande para ampliar a distribuição de água tratada e de esgotamento sanitário. “Mas, não temos dúvida de que o presidente do Saneacre, José Bestene, já esteve à frente do serviço de água e esgoto do Estado e está familiarizado com as demandas, pois é profundo conhecedor do sistema e tem a confiança do governador Gladson Cameli. Não nos tem faltado apoio”, comentou Ericsson.

