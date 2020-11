Da redação do Notícias da Hora

Na noite de terça-feira (10) mais uma pesquisa Ibope/TV Acre foi divulgada. Na pesquisa estimulada, Tião Bocalom aparece com 28%.

O candidato do PSDB, Minoru Kinpara, aparece com 22%. Socorro Neri (PSB) está com 22%. Bocalom está tecnicamente empatado com Minoru Kinpara e Socorro Neri.