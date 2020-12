Bocalom afirmou que não vê necessidade de uma nova reforma administrativa e que não quer preencher todas as vagas de cargos disponíveis, pois vai economizar para investir em serviços úteis da prefeitura.

Luciano Tavares

Quando assumir a prefeitura de Rio Branco em 1º de janeiro de 2021, Tião Bocalom terá sob seus cuidados um orçamento R$ 1.019.815.682 (um bilhão, dezenove milhões e 815 mil) aprovado na atual legislatura para trabalhar no primeiro ano de sua gestão.

O valor é 1,009% a menos que o orçamento da prefeitura aprovado para este ano, que foi de R$ 1.030.152. 281. A queda se deve aos efeitos da pandemia de covid-19.

A peça orçamentária será aprovada até o fim do recesso deste ano pela atual legislatura que termina no dia 31 de dezembro. A Lei do Orçamento define os valores para cada setor.

Desde 1º de janeiro de 2019, após uma reforma administrativa aprovada na Câmara de Rio Branco, a prefeitura funciona com 11 secretaria municipais. Até dezembro de 2018 eram 16 secretarias.

Bocalom também terá à disposição uma estrutura administrativa pronta com um limite de até 408 cargos em comissão, dos quais 42 de natureza militar, para nomear quem quiser: de apadrinhados políticos a técnicos servidores do Município. São 356 cargos de livre nomeação, entre secretários e diretores, que poderão ser escalonados pelo Poder Executivo em simbologia CC-1, CC-2, CC-3, CC-4, CC-5, CC-6, CC-7, CC-8 e CC-9.

O prefeito eleito tem dito que deve seguir critérios estritamente técnicos na composição de sua equipe e que não vai aceitar ingerência política.

