Na entrevista Bocalom falou sobre diversos assuntos e defendeu a escolha de secretários

Por Gina Menezes

Em entrevista ao jornal Folha do Acre na manhã de quarta-feira (6), o prefeito recém-empossado de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), afirmou que pautará sua gestão pelo fim do fisiologismo político, prática que visa satisfazer interesses partidários ou pessoais, e que irá abrir “a caixa preta” do transporte coletivo.

Disposto a marcar seu nome na política acreana, Bocalom, desconsiderando em tese sua base de vereadores apoiadores, diz que sua base será formada pelos 17 vereadores.

Em uma entrevista de 20 minutos e 14 segundos, Bocalom falou sobre diversos assuntos e defendeu a escolha de secretários como Frank Lima, nomeado para gerir a saúde, e Nabiha Bestene, nomeada como secretária de Educação.

Confira a entrevista completa abaixo:

1- Folha do Acre – Qual é a sensação de sentar nesta cadeira de Rio Branco depois de tantas tentativas?

Bocalom – Claro que a sensação é boa porque era um sonho antigo. Tento ser prefeito de Rio Branco desde 2008 e Deus quis que fosse agora e foi agora. Lógico que temos um grande desafio pela frente. Rio Branco tem grandes desafios como da água, desafio das enchentes, desafio da saúde que precisa funcionar, ramais que precisam ser feitos, transporte coletivo e tem esse desafio dos camelôs agora que está dando problema lá no que foi feito (Shopping Aquiri), mas a vida é assim mesmo. A vida é feita de desafios e aceitamos todos esses. Temos fé em Deus que vamos vencer todos esses desafios.

2- Folha do Acre – Com relação a um dos assuntos mencionados, os camelôs, há uma solução imediata?

Bocalom – Primeiro de tudo estamos levantando o verdadeiro cadastro que foi feito na gestão passada. As informações que ainda não são precisas é que era um cadastro de 400 a 500 camelôs e que 150 teriam ficado para trás. Temos uma parte que foi contemplada e agora é trabalhar para contemplar os demais. O problema não é somente as contemplações, os camelôs que já estão lá reclamam que os banheiros estão entupindos, que não há ventilação, que é muito quente, então tudo indica que houve erro de projeto. Queremos resolver, mas não se resolve as coisas da noite para o dia e acaba que no meio disso tudo aparece alguns oportunistas que tentam colocar mais lenha na fogueira. Mas quem casa com a viúva tem que carregar os filhos também.

Folha do Acre – Com relação ao transporte coletivo, durante muito tempo o transporte coletivo foi tratado como uma ‘caixa preta’. O senhor está disposto a abrir essa ‘caixa preta’?

Bocalom – Com certeza. Desde que fui candidato em 2008 que a gente sabe que eles financiam as campanhas, campanhas estaduais, campanhas municipais e eu nunca aceitei receber um centavo desse grupo porque eu sabia que se chegasse à prefeitura eu iria abrir essa ‘caixa preta’. São ônibus velhos sem ar condicionado, linhas irregulares e passagem cara. Já nos reunimos com o sindicato dos motoristas e juntos vamos abrir essa ‘caixa preta’ porque são denúncias de tudo que é jeito.

Folha do Acre – Estamos falando de muito dinheiro e interesses de um grupo que supostamente opera há muitos anos. O senhor não teme?

Bocalom – Toda a formiga sabe a folha que corta e se a gente ficar com essa história de medo a gente não faz nada. Sempre fui um homem destemido que primeiro acredita em Deus e depois no sistema Judiciário. Não dá para deixar perdurar a maldade com o dinheiro público, com as pessoas mais humildes. Não venham com pressão de qualquer ordem porque vamos enfrentar os problemas e o transporte coletivo é um desses problemas.

Folha do Acre – Falando em outro problema. O Saerb. A solução não seria terceirizar?

Bocalom – Se privatizar teremos problemas seríssimos. Disseram que terceirizar a energia era a solução e veja no que deu: mais que dobrou de preço. O Saerb está vindo para o Município em um acordo com o governador. Teremos uma parceria e o governo já está comprando máquinas e juntamente iremos resolver os problemas de água e esgoto de Rio Branco.

Folha do Acre – O senhor disse que sua base será os 17 vereadores, em um sinal que não sentará com sua suposta base. Normalmente a base apoia e automaticamente obtem espaços na administração. O senhor está mesmo disposto a administrar desta forma?

Bocalom – Queremos uma mudança de paradigma e fazer valer o que diz a Constituição sobre a independência entre os poderes. A função do vereador é fiscalizar, mas como ele poderá fiscalizar se tiver a esposa, o irmão ou um amigo nomeado na gestão. O que quero é que se errarmos os 17 apontem o erro. É por isso que não teremos aquela famosa base que tem um custo, sempre teve, isso é uma cultura da política brasileira que sem uma base não se governa, mas nós estamos dispostos a encarar esse desafio. Vamos governador com a base total que são os 17 vereadores. Aqui não terá ninguém indicando secretário, diretor, a gente está escolhendo entre toda nossa equipe que ajudou 20 anos. Os vereadores que perderam a eleição nós dissemos que iríamos tentar apoiar cada um dentro de sua área. Estamos aproveitando pessoas do PSD, PP, de acordo com seus currículos, então não tem porque vereador do PSD dizer que não é contemplado, mas se o partido está sendo contemplado e o vereador reeleito então não está descontemplado.

Folha do Acre – Como foi na hora de escolher seu secretariado?

Bocalom – Pegamos o currículo de cada um, sem contar que conhecemos todos que estiveram conosco nessa caminhada.

Folha do Acre – Por que o Frank Lima para a Secretaria de Saúde?

Bocalom – Porque ele é uma pessoa que se preparou. Ele é da saúde há muito tempo, já participou de conselhos estadual e municipal de saúde, fez curso em gestão de saúde. É um sujeito preparado. Porque o Frank Lima não pode ser secretário de Saúde? Pode sim, porque ele defende esse projeto há 20 anos.

Folha do Acre – A professora Nabiha Bestene não está fora da atualidade para ser secretária de Educação?

Bocalom – Não. Ela é uma mulher experiente e que defende a inovação. Ele poderá agregar a experiência dela a uma equipe inovadora.

Comentários